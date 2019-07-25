ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Будучность - Заря: анонс матча

Новости » Спорт    25.07.2019 - 11:55
Будучность - Заря: анонс матча
Фото: "Будучность" - "Заря" (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Готовимся к первому поединку отбора Лиги Европы

"Заря" проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против "Будучности". Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на канале УНИАН. Букмекеры считают фаворитами подопечных Виктора Скрипника. Накануне украинская команда отправилась на матч в составе 20 игроков.

25 июля 21:45
Подгорица, стадион "Под Горицом" 

 

Луганская команда первой среди украинских команд стартует в еврокубковом сезоне 2019/20. Луганчане вступают в борьбу со второго квалифраунда, заняв пятое место в УПЛ.

"Заря" пока не проводили официальных матчей. В течение подготовительного периода клуб провел около десятка контрольных матчей. Во время встреч новый тренер Виктор Скрипник, для которого предстоящий матч является дебютом в качестве наставника "Зари", просматривал игроков команды, в частности, пяти новых исполнителей: Владлена Юрченко, Джоель Абу Ханны, Николы Василя, Лазио и Дмитрия Иванисени

"Будучность" на неделю раньше "Зари" вышла из отпуска, и уже провела два официальных матча. Серебряный призер чемпионата Черногории стартовал в еврокубках с первого раунда квалификации Лиги Европы, где без проблем одолел эстонский клуб "Нарва-Транс" (2:0 и 4:1).

Матч в Подгорице между "Будучностью" и "Зарей" отработает итальянская бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. 40-калетний Иррати категорию ФИФА имеет с 2017 года, но ранее на матчах с участием украинских команд не работал. В его активе несколько матчей квалификационных раундов Лиги Европы, а также работал в качестве главного в бригаде VAR-рефери 14 матчей ЧМ-2018.

Ориентировочные составы:

"Будучность": Драгоевич - Вучич, Дамьянович, Милич, Больевич - Божович, Миич - Бакич, Миркович, Иванович - Перович

"Заря": Шевченко - Тимчик, Абу Ханна, Вернидуб, Чеберко - Иванисеня, Михайличенко - Юрченко, Громов, Хомченовский - Кабаев

Украинский арбитр будет работать на матче соперников "Мариуполя" в ЛЕ УЕФА не разрешил "Александрии" играть матчи Лиги Европы на домашнем стадионе
Новости Украины Лига ЕвропыЧерногорияЗаряотборквалификация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь