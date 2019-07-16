"Заря" объявила о подписании четырех новичков

Фото: командный сбор "Зари" в Запорожье (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Луганский клуб усилился тремя легионерами и украинцем

"Заря" объявила о заключении контрактов с четырьмя новыми футболистами - тремя легионерами и украинцем. Об этом сообщается на официальном сайте луганского клуба.

Новичками команды стали Дмитрий Иванисеня, Лазио, Никола Василь и Джоель Абу Ханна. Все футболисты подписали контракты на 2 года. Также все они принимали участие в командном сборе луганчан.

Новички уже примерили нашу форму! pic.twitter.com/sGFoCb7uvT — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 16, 2019

Последним клубом полузащитника Иванисеня было тбилисское "Динамо". На профессиональном уровне выступал в донецком "Шахтере-3", "Ильичевце-2" и основной команде "Мариуполя".

Дмитрий Иванисеня подписал контракт с «Зарёй»https://t.co/BS84ZOjBzP pic.twitter.com/WTaNF4r9XF — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 16, 2019

Бразильский защитник Лазио начал свою карьеру в клубе "Атлетико Итапемирим". Затем выступал за бразильский "Джоинвиль" и "Деспортиво Бразил".

Боснийский голкипер Никола Василь выступал за клубы "Зриньски", "Игман", "Бранитель", "Нюрнберг-2". Также вратарь привлекался в молодежные сборные Боснии и Герцеговины.

Никола Василь – игрок «Зари»



Голкипер Никола Василь стал полноправным игроком нашей команды, подписав контракт с «Зарёй» сроком на два года. https://t.co/JBPJdILzK4 pic.twitter.com/PM9FUqjpaO — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 16, 2019

Последним подписанием стал немецкий защитник Джоель Абу Ханна. Ранее выступал за леверкузенский "Байер", "Кайзерслаутерн", "Магдебург" и "Фортуну Кельн".

Джоель Абу Ханна стал игроком «Зари»!https://t.co/XSwgRtmfz3 pic.twitter.com/hKoLXqrSFS — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 16, 2019

Напомним, ранее "Александрия" усилилась сразу тремя футболистами.