Будучность - Зоря: анонс матчу

Фото: "Будучность" - "Зоря" (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Готуємося до першого поєдинку відбору Ліги Європи

"Зоря" проведе перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Будучность". Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на каналі УНІАН. Букмекери вважають фаворитами підопічних Віктора Скрипника. Напередодні українська команда вирушила на матч у складі 20 гравців.

25 липня 21:45

Подгориця, стадіон "Під Горіца"

Луганська команда першою серед українських команд стартує в єврокубковому сезоні 2019/20. Луганчани вступають в боротьбу з другого кваліфраунда, посівши п'яте місце в УПЛ.

"Зоря" поки не проводили офіційних матчів. Протягом підготовчого періоду клуб провів близько десятка контрольних матчів. Під час зустрічей новий тренер Віктор Скрипник, для якого майбутній матч є дебютом в ролі наставника "Зорі", переглядав гравців команди, зокрема, п'ятьох нових виконавців: Владлена Юрченка, Джоель Абу Ханни, Миколи Василя, Лазіо і Дмитра Іванисеня.

"Будучность" на тиждень раніше "Зорі" вийшла з відпустки, і вже провела два офіційні матчі. Срібний призер чемпіонату Чорногорії стартував у єврокубках з першого раунду кваліфікації Ліги Європи, де без проблем здолав естонський клуб "Нарва-Транс" (2:0 і 4:1).

Матч в Подгориці між "Будучностю" і "Зорею" відпрацює італійська бригада арбітрів на чолі з Массіміліано Ірраті. 40-калетній Ірраті категорію ФІФА має з 2017 року, але раніше на матчах за участю українських команд не працював. В його активі кілька матчів кваліфікаційних раундів Ліги Європи, а також працював в якості головного в бригаді VAR-рефері 14 матчів ЧС-2018.

Орієнтовні склади:

"Будучность": Драгоєвіч - Вучіч, Дам'яновіч, Міліч, Больєвіч - Божовіч, Міїч - Бакіч, Мірковіч, Івановіч - Перовіч

"Зоря": Шевченко - Тимчик, Абу Ханна, Вернидуб, Чеберко - Іванісеня, Михайліченко - Юрченко, Громов, Хомченовський - Кабаєв