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"Заря" усилилась украинским легионером

Новости » Спорт    17.07.2019 - 13:06
"Заря" усилилась украинским легионером
Фото: Владлен Юрченко - игрок "Зари" (zarya-lugansk.com)

Луганчане пополнились пятым новобранцем

Луганская "Заря" объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Владлен Юрченко. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано на 2 года. Хавбек будет выступать под 80 номером.

Юрченко является воспитанником донецкого "Шахтера", также атакующий хавбек играл за "Мариуполь" и леверкузенский "Байер". 

Последним клубом футболиста числился датский "Вайле", который вылетел из элитного дивизиона по итогам прошлого сезона. Он покинул этим летом на правах свободного агента.

В прошлом сезоне 25-летний украинец провел 23 поединка за "Вайле" во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Напомним, накануне "Заря" подписала сразу четырех футболистов - среди них экс-игроки "Байера", "Нюрнберг" и "Шахтера".

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