Будівництво в Україні знов пішло в мінус: Держстат зафіксував падіння на 6,5%

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Стан будівельного ринку: у 2022 році обсяг будівництва в доларовому еквіваленті скоротився майже втричі порівняно з довоєнним 2021-м.

у 2022 році обсяг будівництва в доларовому еквіваленті скоротився майже втричі порівняно з довоєнним 2021-м. Житлове будівництво: у 2025 році житло виявилось найменшим сегментом ринку через обережність приватних інвесторів в умовах війни.

у 2025 році житло виявилось найменшим сегментом ринку через обережність приватних інвесторів в умовах війни. Інженерні споруди: попри швидке відновлення раніше, у січні-травні 2026 року цей сектор також продемонстрував спад на 2,5%.

попри швидке відновлення раніше, у січні-травні 2026 року цей сектор також продемонстрував спад на 2,5%. Причини спаду: гострий дефіцит кадрів через мобілізацію, брак грошей у цивільному секторі інфраструктури та відсутність доступного страхування воєнних ризиків.

Одного з найбільших ударів від повномасштабної війни зазнала будівельна галузь. Сукупний обсяг будівництва в доларовому еквіваленті у 2022 році скоротився майже втричі порівняно з довоєнним 2021-м.

Попри те, що у 2023-2024 роках ринок демонстрував поступове відновлення й у 2025 році сягнув $6 млрд, до довоєнних показників йому все ще далеко.

Що відбувається всередині ринку

У структурі минулорічного будівництва найменшим сегментом ринку виявилось житлове будівництво, яке й дотепер не вийшло на рівень навіть 2019 року.

Така негативна тенденція відображає обережність приватних інвесторів, які не поспішають вкладати кошти в житло в Україні під час війни.

Показово й те, що площа житла, введеного в експлуатацію, останні роки стабільно перевищує площу об'єктів на початку будівництва. Якщо до 2022 року обсяги початку будівництва випереджали здачу будинків, то під час війни ситуація дзеркально змінилася.

Це пояснюється тим, що в умовах низького попиту серед населення будівельні компанії добудовують розпочате до війни, але не поспішають закладати нові об’єкти.

Тим часом, найбільш стійким сегментом виявився сектор інженерних споруд. Саме він найшвидше відновлюється завдяки державним замовленням.

Однак, за свіжими даними Держстату, у січні-травні 2026 року навіть інженерні споруди продемонстрували спад на 2,5%. Хоча ще за результатами чотирьох місяців цей сегмент утримував зростання на рівні +5,7%.

Чому галузь падає: головні причини від експерта

Як пояснив у коментарі РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, такий спад може бути спричинений високою базою порівняння з минулим роком та гострим дефіцитом кадрів через мобілізацію та виїзд людей.

Крім того, удари по об'єктах в глибині країни значно підвищують воєнні ризики за відсутності доступного страхування. Але навіть наявність страхування, зазначає експерт, підвищує вартість нерухомості.

"Ми можемо розглядати інфраструктурне будівництво лише через цивільні зони. Адже фортифікації – це закрита тема. А в цивільному секторі грошей немає. Дороги трохи відновили після зими, й пішли вниз по показникам", – додав Андрій Шевчишин.

Як наслідок такий внутрішній спад може змушувати українських девелоперів шукати нові майданчики за межами країни.