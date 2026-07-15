Строительство в Украине снова ушло в минус: Госстат зафиксировал падение на 6,5%

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Состояние строительного рынка: в 2022 году объем строительства в долларовом эквиваленте сократился почти втрое по сравнению с довоенным 2021 годом.

в 2022 году объем строительства в долларовом эквиваленте сократился почти втрое по сравнению с довоенным 2021 годом. Жилищное строительство: в 2025 году жилье оказалось самым маленьким сегментом рынка из-за осторожности частных инвесторов в условиях войны.

в 2025 году жилье оказалось самым маленьким сегментом рынка из-за осторожности частных инвесторов в условиях войны. Инженерные сооружения: несмотря на скорейшее восстановление ранее, в январе-мае 2026 года этот сектор также продемонстрировал спад на 2,5%.

несмотря на скорейшее восстановление ранее, в январе-мае 2026 года этот сектор также продемонстрировал спад на 2,5%. Причины спада: острый дефицит кадров из-за мобилизации, нехватки денег в гражданском секторе инфраструктуры и отсутствие доступного страхования военных рисков.

Один из самых больших ударов от полномасштабной войны понесла строительная отрасль. Совокупный объем строительства в долларовом эквиваленте в 2022 году сократился почти втрое по сравнению с довоенным 2021 годом.

Несмотря на то, что в 2023-2024 годах рынок демонстрировал постепенное восстановление и в 2025 году достиг $6 млрд, до довоенных показателей ему все еще далеко.

Что происходит внутри рынка

В структуре прошлогоднего строительства наименьшим сегментом рынка оказалось жилищное строительство, которое до сих пор не вышло на уровень даже в 2019 году.

Такая негативная тенденция отражает осторожность частных инвесторов, не спешащих вкладывать средства в жилье в Украине во время войны.

Примечательно и то, что площадь жилья, введенного в эксплуатацию, в последние годы стабильно превышает площадь объектов в начале строительства. Если к 2022 году объемы начала строительства опережали сдачу домов, то в войну ситуация зеркально изменилась.

Это объясняется тем, что в условиях низкого спроса у населения строительные компании достраивают начатое до войны, но не спешат закладывать новые объекты.

Между тем наиболее устойчивым сегментом оказался сектор инженерных сооружений. Именно он быстрее всего восстанавливается благодаря государственным заказам.

Однако, по свежим данным Госстата, в январе-мае 2026 г. даже инженерные сооружения продемонстрировали спад на 2,5% . Хотя еще по результатам четырех месяцев этот сегмент удерживал рост на уровне 5,7%.

Почему отрасль падает: главные причины от эксперта

Как пояснил в комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин, такой спад может быть вызван высокой базой сравнения с прошлым годом и острым дефицитом кадров из-за мобилизации и выезда людей.

Кроме того, удары по объектам в глубине страны значительно повышают военные риски при отсутствии доступного страхования. Но даже наличие страхования, отмечает эксперт, увеличивает цена недвижимости.

"Мы можем рассматривать инфраструктурное строительство только через гражданские зоны. Ведь фортификации - это закрытая тема. А в гражданском секторе денег нет . Дороги немного восстановили после зимы и пошли вниз по показателям", – добавил Андрей Шевчишин.

Как следствие, такой внутренний спад может заставлять украинских девелоперов искать новые площадки за пределами страны.