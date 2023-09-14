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Будівництво газового хаба в Туреччині відклалося через розбіжності з Росією, - Reuters

Четвер 14 вересня 2023 22:48
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Будівництво газового хаба в Туреччині відклалося через розбіжності з Росією, - Reuters Фото: Реджеп Тайіп Ердоган та Володимир Путін (коллаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Спроба Росії створити газовий хаб у Туреччині стикається із затримками через розбіжності з приводу того, хто має за нього відповідати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Російський диктатор Володимир Путін запропонував цю ідею в жовтні 2022 року, незабаром після того, як вибухи пошкодили газопровід "Північний потік", що з'єднує Росію з Німеччиною через Балтійське море.

Reuters пише, що реалізацію проєкту газового хаба було відкладено через сварку між Росією і Туреччиною через контроль над ним.

"Є управлінські проблеми, вони борються за те, хто має керувати хабом", - повідомило джерело на умовах анонімності.

Інше джерело, близьке до контрольованого Кремлем газового гіганта "Газпром", визнало, що існує проблема в питаннях управління.

Газовий хаб у Туреччині

У жовтні минулого року Росія заявила, що може перемістити транзит газу до Європи з трубопроводу "Північний потік-1" до Чорноморського регіону та Туреччини.

Потім в адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона назвали безглуздою пропозицію Путіна президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану щодо будівництва газового хаба біля кордонів ЄС.

Через певний час президент Туреччини заявив, що домовився з російським президентом Володимиром Путіним про створення газового хаба.

У вересні цього року Путін сказав, що Росія близька до угоди з Туреччиною створення центру торгівлі природним газом.

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