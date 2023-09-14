Строительство газового хаба в Турции отложилось из-за разногласий с Россией, - Reuters

Попытка России создать газовый хаб в Турции сталкивается с задержками из-за разногласий по поводу того, кто должен за него отвечать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Российский диктатор Владимир Путин предложил эту идею в октябре 2022 года, вскоре после того, как взрывы повредили газопровод "Северный поток", соединяющий Россию с Германией через Балтийское море.

Reuters пишет, что реализация проекта газового хаба была отложена из-за ссоры между Россией и Турцией из-за контроля над ним.

"Есть управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять хабом", - сообщил источник на условиях анонимности.

Другой источник, близкий к контролируемому Кремлем газовому гиганту "Газпром", признал, что существует проблема в вопросах управления.

Газовый хаб в Турции

В октябре прошлого года Россия заявила, что может переместить транзит газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" в Черноморский регион и Турцию.

Затем в администрации президента Франции Эммануэля Макрона назвали бессмысленным предложение Путина президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по строительству газового хаба у границ ЕС.

Спустя время президент Турции заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о создании газового хаба.

В сентябре этого года Путин сказал, что Россия близка к соглашению с Турцией о создании центра торговли природным газом.