На будівництві електростанції на Миколаївщині вкрали 170 млн гривень: деталі схеми

12:32 02.06.2026 Вт
Десятки угод отримала компанія, яка зривала строки та розпочала процедуру банкротства
aimg Валерій Ульяненко
На будівництві електростанції на Миколаївщині вкрали 170 млн гривень: деталі схеми Фото: затримання учасників корупційної схеми (nabu.gov.ua)
НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему на Ташлицькій ГАЕС, через яку держава втратила майже 170 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Роботи з добудови Ташлицької гідроакумулювальної електростанції у Миколаївській області виконувала приватна компанія. Попри систематичний зрив строків та розпочату процедуру банкрутства, посадовці "Енергоатому" уклали з нею понад 70 додаткових угод, що дозволило змінювати перелік, обсяги та терміни виконання робіт.

У межах однієї з таких угод було придбано комплект обладнання для автоматизованої системи управління ГАЕС вартістю понад 305 млн грн. Закупівлю провели через підконтрольну іноземну фірму, що дало змогу штучно завищити вартість устаткування на 170 млн грн.

Наразі у справі фігурують двоє основних підозрюваних:

  • організатор схеми - фактичний власник низки компаній;
  • екскерівник відділу відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" ДП "НАЕК "Енергоатом".

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Організатора корупційної оборудки затримали. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочину.

Нагадаємо, нещодавно СБУ та БЕБ викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на держзакупівлях продовольства для українських військових. Збитки склали понад 71 млн гривень.

Крім того, НАБУ і САП викрили схему розкрадання 733 млн гривень під час закупівлі Міноборони продуктів харчування для ЗСУ у 2022-2023 роках.

