На строительстве электростанции на Николаевщине украли 170 млн гривен: детали схемы

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему на Ташлыкской ГАЭС, из-за которой государство потеряло почти 170 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ .

Работы по достройке Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции в Николаевской области выполняла частная компания. Несмотря на систематический срыв сроков и начатую процедуру банкротства, должностные лица "Энергоатома" заключили с ней более 70 дополнительных соглашений, что позволило менять перечень, объемы и сроки выполнения работ.

В рамках одного из таких соглашений был приобретен комплект оборудования для автоматизированной системы управления ГАЭС стоимостью более 305 млн грн. Закупку провели через подконтрольную иностранную фирму, что позволило искусственно завысить стоимость оборудования на 170 млн грн.

Сейчас в деле фигурируют двое основных подозреваемых:

организатор схемы - фактический владелец ряда компаний;

экс-руководитель отдела обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" ГП "НАЭК "Энергоатом".

Фото: задержание участников коррупционной схемы (nabu.gov.ua)

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Организатора коррупционной сделки задержали. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других возможных участников преступления.