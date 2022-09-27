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"Будівельник" приєднався до Кубка Європи ФІБА

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Мюнхен, Вівторок 27 вересня 2022 10:53
"Будівельник" приєднався до Кубка Європи ФІБА Фото: Валерій Плеханов зі своїми підопічними (championsleague.basketball)
Автор: Антон Федорців

У другому за престижністю європейському турнірі під егідою Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) Україну цьогоріч представлятиме столичний "Будівельник".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

"Гладіатори" заявилися в єврокубок після вильоту з баскетбольної Ліги чемпіонів. ФІБА внесла вітчизняний гранд до списку команд на груповому етапі турніру.

"Будівельник" потрапив до групи F. Там суперниками киян стануть італійський "Бріндізі" та нідерландський "Гронінген". Ще один опонентом стане переможець кваліфікації Кубка Європи ФІБА, що розпочнеться 27 вересня.

До другого групового етапу єврокубка вийдуть по дві найкращі команди з восьми груп. Потім вісімка найсильніших колективів продовжить боротьбу в чвертьфіналах. Старт першого групового раунду запланований на 12 жовтня.

Минулого тижня "Будівельник" зазнав поразки в 2-му раунді Ліги чемпіонів ФІБА. "Гладіатори" в Лісабоні поступилися німецькому "Бамбергу" в овертаймі (94:97). Паралельно столичний клуб виступатиме в Балканській лізі (БІБЛ) та Європейській Північній баскетбольній лізі (NEBL).

&quot;Будівельник&quot; приєднався до Кубка Європи ФІБА

До слова, баскетбольна збірна України потрапила в топ-30 оновленого рейтингу ФІБА.

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