"Будивельник" присоединился к Кубку Европы ФИБА

Во втором по престижности европейском турнире под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) Украину в этом году будет представлять столичный "Будивельник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации .

"Гладиаторы" заявились в еврокубок после вылета из баскетбольной Лиги чемпионов. ФИБА внесла отечественный гранд в список команд на групповом этапе турнира.

"Будивельник" попал в группу F. Там соперниками киевлян станут итальянский "Бриндизи" и нидерландский "Гронинген". Еще одним оппонентом станет победитель квалификации Кубка Европы ФИБА, которая начнется 27 сентября.

Во второй групповой этап еврокубка выйдут по две лучшие команды из восьми групп. Затем восьмерка сильнейших коллективов продолжит борьбу в четвертьфиналах. Старт первого группового раунда намечен на 12 октября.

На прошлой неделе "Будивельник" потерпел поражение во 2-м раунде Лиги чемпионов ФИБА. "Гладиаторы" в Лиссабоне уступили немецкому "Бамбергу" в овертайме (94:97). Параллельно столичный клуб будет выступать в Балканской лиге (БИБЛ) и Европейской Северной баскетбольной лиге (NEBL).