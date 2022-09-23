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"Будівельник" поступився "Бамбергу" в овертаймі та вилетів із баскетбольної Ліги чемпіонів

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Лісабон, П'ятниця 23 вересня 2022 22:07
"Будівельник" поступився "Бамбергу" в овертаймі та вилетів із баскетбольної Ліги чемпіонів Фото: Габріель Чачашвілі проти Джерая Гранта (championsleague.basketball)
Автор: Антон Федорців

Прикрою поразкою столичного "Будівельника" завершився матч другого раунду кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів 2022/23 проти німецького "Бамберга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів ФІБА, кваліфікація, 2-й раунд

"Бамберг" – "Будівельник" – 97:94 ОТ (19:18, 15:23, 23:19, 25:22, 15:12)

У першій чверті першим "влився" в гру німецький клуб. Баварці розпочали з 6:0 та впродовж усієї 10-хвилинки трималися попереду киян. Під кінцівку стартового відрізку "гладіатори" підібралися впритул до суперника та пішли на першу коротку перерву з мінімальним відставанням (18:19).

Друга чверть, хай непереконливо, але вже була за "Будівельником". Вітчизняний гранд скористався незіграністю "Бамберга" та зусиллями Гудвіна та Боброва з Маяускасом зумів забезпечити собі гандикап +7 перед великою перервою.

Тим не менше, в третій 10-хвилинці баварці перевернули все з ніг на голову. Німецький клуб просто зім'яв "гладіаторів" на старті (11:2) та вирвався вперед у рахунку. На паркеті розпочалися справжні гойдалки. У якийсь момент "Бамберг" повів із +6, але все ж завершив чверть 3-очковим дефіцитом.

Із нелегких трьох ігрових відрізків "Будівельник" зробив правильні висновки на фінальні 10 хвилин. Кияни спробували максимально вимкнути з гри найактивнішого з баварців – Райта-Формена, а ще зосередилися на власних сильних рисах. Зрештою, цей підхід, здавалося, приведе до перемоги, але в останній атаці німці набрали два пункти та перевели матч в овертайм.

Додаткові п'ять хвилин стали катастрофою для "гладіаторів". Кияни спершу надто легко відпустила суперника (85:92). Далі героїчно відігралися, але за рахунку 94:94 баварці провели фінальну атаку з влучним триочковим того ж Райта-Формена...

У фіналі кваліфікації "Бамберг" зустрінеться з переможцем протистояння кіпрського "Керавноса" та лісабонської "Бенфіки". Двобій за путівку в основний раунд відбудеться 25 вересня.

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