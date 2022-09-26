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Баскетбольна збірна України піднялася в топ-30 рейтингу ФІБА

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Київ, Понеділок 26 вересня 2022 14:04
Баскетбольна збірна України піднялася в топ-30 рейтингу ФІБА Фото: Артем Пустовий (у центрі) часом був нестримним на Євробаскеті-2022 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Вихід із групи на Євробаскеті-2022 дозволив національній команді України покращити позиції в оновленій класифікації збірних планети від Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Синьо-жовті" потрапили до 30-ки найкращих збірних планети. У порівнянні з попереднім рейтингом українці піднялися вгору на три сходинки та посідають 28-ме місце.

Лідером класифікації залишилася збірна Сполучених Штатів. До трійки найсильніших також потрапили Іспанія та Австралія. Увірвалася до топ-5 національних команд збірна Аргентини. Далі йдуть французи, серби, словенці, литовці, греки та італійці.

Збірна України завершила свій шлях на чемпіонаті Європи-2022 на стадії 1/8 фіналу. Підопічні Айнарса Багатскіса програли збірній Польщі та фінішували 11-ми в загальній класифікації команд.

У фіналі ж турніру зустрілися збірні Іспанії та Франції. Піренейці здобули 4-й титул в історії чемпіонатів Європи, впевнено здолавши "триколірних" в основний час. Іспанський центровий Віллі Ернангомес був визнаний MVP Євробаскету-2022.

Баскетбольна збірна України піднялася в топ-30 рейтингу ФІБА

До слова, минулого тижня "Будівельник" програв "Бамбергу" та вилетів із баскетбольної Ліги чемпіонів.

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