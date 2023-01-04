"Будівельник" переграв "ТалТех" і вирвався в лідери групи ENBL

Європейська Північна баскетбольна ліга, група A

"Будівельник" – "ТалТех" – 73:59 (15:21, 15:15, 15:11, 28:12)

До середини стартової чверті гра на паркеті була рівною. Та поступово номінальні гості прибрали ініціативу до своїх рук і організували фінальний ривок 9:3, що дозволив відірватися від киян на шість пунктів. У другій 10-хвилинці "ТалТех" міг розвинути свій успіх. На піку естонці вели з +10, але розгубили чотири очки переваги.

А після великої перерви "Будівельник" повернувся до гри. Якщо спершу "гладіатори" просто трималися в тому ж очковому "коридорі", то згодом скоротили відрив до мінімуму, вигравши третю чверть (15:11).

Далі більше. На старті вирішального відрізку кияни спочатку зрівняли рахунок, а згодом створили солідний гандикап (+8) за кілька хвилин до сирени. "Червоно-білі" спробували відігратися, але в останні хвилини геть посипалися і в підсумку відстали від "Будівельника" на 14 очок.

Найрезультативнішим на майданчику став форвард "гладіаторів" Джерай Грант (32 пункти, 6 підбирань). Завдяки цій перемозі кияни вийшли в лідери групи A ENBL. Український гранд здобув три перемоги в трьох матчах. Наступний поєдинок – 5 січня проти "Калева".