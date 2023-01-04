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"Будивельник" обыграл "ТалТех" и вырвался в лидеры группы ENBL

Фото: Вячеслав Бобров под щитом "ТалТеха" (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Победой над таллинским "ТалТехом" киевский "Будивельник" продолжил выступления в Европейской Северной баскетбольной лиге (ENBL).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Европейская Северная баскетбольная лига, группа A

"Будивельник" – "ТалТех" – 73:59 (15:21, 15:15, 15:11, 28:12)

К середине стартовой четверти игра на паркете была равной. Но постепенно номинальные гости взяли инициативу в свои руки и организовали финальный рывок 9:3, что позволило оторваться от киевлян на шесть пунктов. Во второй 10-минутке "ТалТех" мог развить свой успех. На пике эстонцы вели с +10, но упустили четыре очка преимущества.

А после большого перерыва "Будивельник" вернулся в игру. Если сначала "гладиаторы" просто держались в том же очковом "коридоре", то впоследствии сократили отрыв до минимума, выиграв третью четверть (15:11).

Дальше больше. На старте решающего отрезка киевляне сначала сравняли счет, а затем создали солидный гандикап (+8) за несколько минут до сирены. "Красно-белые" попытались отыграться, но в последние минуты полностью посыпались и в итоге отстали от "Будивельника" на 14 очков.

Самым результативным на площадке стал форвард "гладиаторов" Джерай Грант (32 пункта, 6 подборов). Благодаря победе киевляне вышли в лидеры группы A ENBL. Украинский гранд одержал три победы в трех матчах. Следующий поединок – 5 января против "Калева".

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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Баскетбол