У будинку колишнього віцепрезидента США знайшли секретні документи

У будинку колишнього віцепрезидента США Майка Пенса в штаті Індіана минулого тижня були виявлені документи з грифом "секретно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як повідомляє видання, секретні документи були виявлені в новому будинку Пенса в Кармелі, штат Індіана, адвокатом Пенса після того, як стало відомо про секретні матеріали, виявлені в приватному офісі та резиденції президента Джо Байдена.

ФБР і Відділ національної безпеки Міністерства юстиції почали перевірку документів і того, як вони опинилися в будинку колишнього віцепрезидента. Поки що незрозуміло, з чим вони пов’язані, рівень їхньої конфіденційності чи класифікації.

Зазначено, що Пенс неодноразово заявляв, що у нього немає секретних документів.

Колишній віцепрезидент через свого адвоката також висловив готовність "повністю співпрацювати" з Національним управлінням архівів і документації та в межах відповідного розслідування, якщо таке буде розпочато.