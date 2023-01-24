У будинку колишнього віцепрезидента США знайшли секретні документи
У будинку колишнього віцепрезидента США Майка Пенса в штаті Індіана минулого тижня були виявлені документи з грифом "секретно".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як повідомляє видання, секретні документи були виявлені в новому будинку Пенса в Кармелі, штат Індіана, адвокатом Пенса після того, як стало відомо про секретні матеріали, виявлені в приватному офісі та резиденції президента Джо Байдена.
ФБР і Відділ національної безпеки Міністерства юстиції почали перевірку документів і того, як вони опинилися в будинку колишнього віцепрезидента. Поки що незрозуміло, з чим вони пов’язані, рівень їхньої конфіденційності чи класифікації.
Зазначено, що Пенс неодноразово заявляв, що у нього немає секретних документів.
Колишній віцепрезидент через свого адвоката також висловив готовність "повністю співпрацювати" з Національним управлінням архівів і документації та в межах відповідного розслідування, якщо таке буде розпочато.
Нагадаємо, в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів, датованих періодом між 2013 та 2016 роками. Зокрема, там міститься інформація про Україну, Іран та Велику Британію.
Пізніше секретні документи знайшли і в будинку президента США Джо Байдена, який знаходиться у Вілмінгтоні.
Через декілька днів у будинку Байдена співробітники ФБР знайшли нову партію секретних документів, яка стосується часів його роботи віцепрезидентом.
Додамо, що раніше подібний скандал розпочався навколо Трампа. У серпні 2022 року ФБР провело обшук у маєтку колишнього президента США у його маєтку Мар-а-Лаго Флориді та виявило там секретні документи.
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