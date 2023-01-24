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В доме бывшего вице-президента США нашли секретные документы

Новина українською →
США, Вторник 24 января 2023 21:23
В доме бывшего вице-президента США нашли секретные документы Фото: бывший вице-президент США Майк Пенс (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

В доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в штате Индиана на прошлой неделе были обнаружены документы с грифом "секретно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщает издание, секретные документы были обнаружены в новом доме Пенса в Кармеле, штат Индиана, адвокатом Пенса после того, как стало известно о секретных материалах, обнаруженных в частном офисе и резиденции президента Джо Байдена.

ФБР и Отдел национальной безопасности Министерства юстиции начали проверку документов и того, как они оказались в доме бывшего вице-президента. Пока неясно, с чем они связаны, уровень их конфиденциальности или классификации.

Отмечено, что Пенс неоднократно заявлял, что у него нет секретных документов.

Бывший вице-президент через своего адвоката также выразил готовность "полностью сотрудничать" с Национальным управлением архивов и документации и в рамках соответствующего расследования, если такое будет начато.

Напомним, в офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании было обнаружено 10 секретных документов, датированных периодом между 2013 и 2016 годами. В частности, там содержится информация об Украине, Иране и Великобритании.

Позже секретные документы нашли и в доме президента США Джо Байдена, находящемся в Уилмингтоне.

Через несколько дней в доме Байдена сотрудники ФБР нашли новую партию секретных документов, касающуюся времен его работы вице-президентом.

Добавим, что ранее подобный скандал начался вокруг Трампа. В августе 2022 года ФБР провело обыск в имении бывшего президента США в его имении Мар-а-Лаго Флориде и обнаружило там секретные документы.

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