У будинку Байдена ФБР знайшло нову партію секретних документів: подробиці
У будинку президента США Джо Байдена співробітники ФБР знайшли нову партію секретних документів, яка стосується часів його роботи віце-президентом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час 12-годинного обшуку будинку президента США у Вілмінгтоні слідчі Міністерства юстиції та співробітники ФБР виявили шість документів із грифом "таємно" та супутні матеріали.
Повідомляється, що документи стосуються часів, коли Байден був сенатором від штату Делавер, а також його роботи на посаді віце-президента. Слідчих також зацікавили нотатки Байдена, зроблені під час роботи віце-президентом.
Адвокат Байдена наголосив на повному сприянні розслідуванню самим президентом США та його представниками.
Нагадаємо, близько тижня тому в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів, датованих періодом між 2013 та 2016 роками. Зокрема, там міститься інформація про Україну, Іран та Велику Британію.
Пізніше секретні документи знайшли і в будинку президента США Джо Байдена, який знаходиться у Вілмінгтоні.
Додамо, що раніше подібний скандал розпочався навколо Трампа. У серпні 2022 року ФБР провело обшук у маєтку колишнього президента США у його маєтку Мар-а-Лаго Флориді та виявило там секретні документи.
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