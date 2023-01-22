У будинку Байдена ФБР знайшло нову партію секретних документів: подробиці

У будинку президента США Джо Байдена співробітники ФБР знайшли нову партію секретних документів, яка стосується часів його роботи віце-президентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Під час 12-годинного обшуку будинку президента США у Вілмінгтоні слідчі Міністерства юстиції та співробітники ФБР виявили шість документів із грифом "таємно" та супутні матеріали.

Повідомляється, що документи стосуються часів, коли Байден був сенатором від штату Делавер, а також його роботи на посаді віце-президента. Слідчих також зацікавили нотатки Байдена, зроблені під час роботи віце-президентом.

Адвокат Байдена наголосив на повному сприянні розслідуванню самим президентом США та його представниками.