В доме Байдена ФБР нашло новую партию секретных документов: подробности

В доме президента США Джо Байдена сотрудники ФБР нашли новую партию секретных документов, которая относится к временам его работы вице-президентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Во время 12-часового обыска дома президента США в Уилмингтоне следователи Министерства юстиции и сотрудники ФБР обнаружили шесть документов с грифом "секретно" и сопутствующие материалы.
Сообщается, что документы касаются времен, когда Байден являлся сенатором от штата Делавер, а также его работы в должности вице-президента. Следователей также заинтересовали заметки Байдена, сделанные во время работы вице-президентом.
Адвокат Байдена отметил полное содействие расследованию самим президентом США и его представителями.
Напомним, около недели назад в офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании обнаружили 10 секретных документов, датированных периодом между 2013 и 2016 годами. В частности, там содержится информация об Украине, Иране и Великобритании.
Позже секретные документы нашли и в доме президента США Джо Байдена, который находится в Уилмингтоне.
Добавим, что ранее подобный скандал начался вокруг Трампа. В августе 2022 года ФБР провело обыск в имении бывшего президента США в его имении Мар-а-Лаго Флориде и обнаружило там секретные документы.
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