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В дома Херсона начали подавать отопление, - ОВА

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Херсон, Понедельник 27 февраля 2023 10:52
В дома Херсона начали подавать отопление, - ОВА Фото: в дома Херсона начали подавать отопление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В понедельник, 27 февраля, Херсонская ТЕЦ возобновила работу после повреждений из-за российских обстрелов. Дома в городе начали подключать к теплосети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

"По техническим причинам, а именно из-за того, что из отопительных систем многих домов сливали воду, чтобы не допустить повреждения труб в морозы, подключение будет продолжаться в течение дня", - говорится в сообщении.

Напомним, в Херсоне возникла критическая ситуация с отоплением из-за обстрелов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне ударили по магистральному трубопроводу в Херсоне, поэтому без отопления остались десятки тысяч человек.

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Херсон ТЭЦ
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