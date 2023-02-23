ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ситуація критична. В Херсоні через обстріли проблема з опаленням

Новость на русском →
Херсон, Четвер 23 лютого 2023 18:53
Ситуація критична. В Херсоні через обстріли проблема з опаленням Фото: жителів Херсону попередили про проблеми з опаленням (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 лютого, внаслідок російського обстрілу в Херсоні виникли проблеми з опаленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника ОВА Олександра Прокудіна.

Прокудін повідомив, що через сьогоднішній російський обстріл в Херсоні склалася критична ситуація з опаленням.

"Ситуація дійсно важка. Вночі очікується мороз. Всі служби працюватимуть цілодобово над усуненням наслідків, але раджу всім підготувати теплі речі та обігрівачі", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили з артилерії по одному з сіл Херсонської області.

До того ж сьогодні вранці російські війська завдали ударів по Херсону, внаслідок чого пошкоджено будинки, автомобілі, газопровід та лінії електропередач.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Опалювальный сезон Війна Росії проти України
NEWS
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто