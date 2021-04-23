Що буде із зарплатами українців: НБУ покращив прогноз на 2021 рік

Національний банк України (НБУ) покращив прогноз зростання номінальної заробітної плати українців. Прогноз на 2021 рік покращений до 17,8% у порівнянні з 16,6%, які НБУ очікував у січні.

Про це йдеться в " Інфляційному звіті " Національного банку України (квітень 2021 року).

Як зазначили в НБУ, саме прискорене зростання приватного споживання (7,5%) забезпечить найбільший внесок у приріст ВВП у 2021 році.

"Для працівників з найнижчим рівнем доходу додатковим чинником стане чергове підвищення мінімальної заробітної плати", - йдеться в повідомлені.

За прогнозом НБУ, реальна зарплата українців (з урахування інфляції) зросте у 2021 році на 8,6%.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з офіційним прогнозом уряду, середня зарплата у 2021 році складе 13 643 гривні. Мінімальна зарплата підніметься з 6000 до 6500 гривень з грудня 2021 року.