Что будет с ценами на бензин, дизель и автогаз: прогноз на август

Избыток предложения в Украине будет способствовать тому, что стоимость дизельного топлива в августе будет стабильной, а автогаз может еще подешеветь. Цена бензина на АЗС будет расти умеренно.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.
Как отметил Билявский, средние цены на бензин по Украине могут вернуться до уровня 20 июня, когда бензин А-95 стоил 50,85 гривен за литр, а премиальные сорта этой марки продавались по 52 гривны.
По его прогнозу, дизельное топливо, скорее всего, останется на уровне 55 гривен за литр.
"Что касается автогаза, его стоимость в августе еще уменьшится в цене на 50 копеек за литр в среднем по Украине", - сказал Билявский. Таким образом, автогаз будет стоить около 29 гривен за литр.
Как сообщало РБК-Украина, дефицита горючего в Украине в ближайшие месяцы не ожидается. В то же время осенью возможны ограничения по отпуску бензина на АЗС.
Напомним, по состоянию на конец июля на розничном рынке Украины наблюдается небольшой избыток предложения бензина и автогаза.
По состоянию на 27 июля средние розничные цены на бензин А-95 составляли 50,49 гривен за литр, на дизельное топливо - 55,46 гривен за литр, на автогаз - 29,44 гривен за литр.
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