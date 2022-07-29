Будет ли новый дефицит бензина и дизеля в Украине: прогноз эксперта

Дефицита топлива в Украине в ближайшие месяцы не ожидается. В то же время осенью возможны ограничения по отпуску бензина на АЗС.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.

Бензин

"В ближайший месяц дефицита бензина не будет", - сказал он.

По его словам, государство активно мониторит рынок нефтепродуктов и принимает необходимые решения, чтобы сбалансировать спрос и предложение, в том числе за счет поставок железнодорожным транспортом.

"По моим наблюдениям, государство так же будет поставлять дополнительные партии, чтобы не возник дефицит топлива в первые месяцы осени. Поэтому острого дефицита ожидать не стоит", - добавил эксперт.

Билявский допустил, что осенью возможны ограничения по отпуску бензина, как это было раньше "но они не будут более жесткими, чем 20 литров на один автомобиль".

Дизельное топливо

Как отметил эксперт, дефицита дизельного топлива скорее всего не будет, хотя осенью будет наблюдаться спрос на ДТ со стороны аграриев, которые будут формировать запасы. "Но эти оптовые партии окажут незначительное влияние на конъюнктуру розничного сегмента", - добавил он.

Автогаз

"Что касается газа, скорее всего, цены на него еще уменьшатся", - сказал он, отметив, что это свидетельствует о переизбытке предложения на рынке.