ua ru
Пт, 29 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Будет ли новый дефицит бензина и дизеля в Украине: прогноз эксперта

Новина українською →
Украина, Пятница 29 июля 2022 07:30
Будет ли новый дефицит бензина и дизеля в Украине: прогноз эксперта Фото: дефицита топлива не ожидается (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Дефицита топлива в Украине в ближайшие месяцы не ожидается. В то же время осенью возможны ограничения по отпуску бензина на АЗС.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.

Бензин

"В ближайший месяц дефицита бензина не будет", - сказал он.

По его словам, государство активно мониторит рынок нефтепродуктов и принимает необходимые решения, чтобы сбалансировать спрос и предложение, в том числе за счет поставок железнодорожным транспортом.

"По моим наблюдениям, государство так же будет поставлять дополнительные партии, чтобы не возник дефицит топлива в первые месяцы осени. Поэтому острого дефицита ожидать не стоит", - добавил эксперт.

Билявский допустил, что осенью возможны ограничения по отпуску бензина, как это было раньше "но они не будут более жесткими, чем 20 литров на один автомобиль".

Дизельное топливо

Как отметил эксперт, дефицита дизельного топлива скорее всего не будет, хотя осенью будет наблюдаться спрос на ДТ со стороны аграриев, которые будут формировать запасы. "Но эти оптовые партии окажут незначительное влияние на конъюнктуру розничного сегмента", - добавил он.

Автогаз

"Что касается газа, скорее всего, цены на него еще уменьшатся", - сказал он, отметив, что это свидетельствует о переизбытке предложения на рынке.

Напомним, по состоянию на конец июля, на розничном рынке Украины наблюдается небольшой избыток предложения дизельного топлива и автогаза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на бензин
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине