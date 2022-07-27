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Цены на бензин и дизель стабильны на украинских АЗС, автогаз дешевеет

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Украина, Среда 27 июля 2022 14:30
Цены на бензин и дизель стабильны на украинских АЗС, автогаз дешевеет Фото: цены на бензин и дизель в Украине стабильны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 июля 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подешевел еще на 50 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,49 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 55,46 гривен за литр (+0,02 гривен), на автогаз - 29,44 гривен за литр (-0,50 гривен).

Цены на бензин и дизель стабильны на украинских АЗС, автогаз дешевеет

Напомним, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн прогнозировал, что, розничные цены на топливо в Украине могут остаться стабильными, несмотря на повышение официального курса доллара к гривне на 25%.

Как сообщало РБК-Украина, цены на автогаз снижаются на АЗС в Украине. Это связано с увеличением количества предложений импортного топлива.

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Цены на бензин
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