Що буде з цінами на бензин, дизель та автогаз: прогноз на серпень

Надлишок пропозиції в Україні сприятиме тому, що вартість дизельного палива у серпні буде стабільною, а автогаз може ще подешевшати. Ціна бензину на АЗС зростатиме помірно.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

Як зазначив Білявський, середні ціни на бензин по Україні можуть повернутися до рівня 20 червня, коли бензин А-95 коштував 50,85 гривень за літр, а преміальні сорти цієї марки продавалися по 52 гривні.

За його прогнозом, дизельне пальне, скоріше за все, залишиться на рівні 55 гривень за літр.

"Що стосується автогазу, його вартість в серпні ще зменшиться в ціні на 50 копійок за літр в середньому по Україні", - сказав Білявський. Таким чином, автогаз коштуватиме близько 29 гривень за літр.