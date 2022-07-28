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Курс доллара не повлиял на цены: сколько стоят бензин, дизель и автогаз в Украине

Новина українською →
Украина, Четверг 28 июля 2022 15:57
Курс доллара не повлиял на цены: сколько стоят бензин, дизель и автогаз в Украине Фото: цены на топливо в Украине стабилизировались (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На розничном рынке Украины наблюдается небольшой избыток предложения моторного топлива. Цены практически не изменились после повышения официального курса НБУ на 25% до 36,6 гривен за доллар на прошлой неделе.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.

"Если взять все моторные топлива, на рынке наблюдается осторожный профицит", - сказал он, отметив, что лучше ситуация с предложением автогаза и дизельного топлива, немного хуже - с бензином.

По его словам, после повышения курса доллара 21 июля оптовики увеличили цену в первую очередь дизельного топлива и бензина примерно на 10 гривен за литр. Но из-за того, на рынке присутствуют достаточные запасы на складах, затем цены снова упали до прежнего уровня.

"Как видим, изменение курса валюты незначительно повлияло на текущую ситуацию как на оптовом рынке, так и на розничном рынке", - сказал Билявский.

Как отметил эксперт, на рынке как такового дефицита нет. "Профицит на дизельное топливо самый большой. Собственно это за счет ожиданий трейдеров повышенного спроса со стороны аграриев, которые на этапе сбора урожая. С этим связан профицит дизельного топлива на розничном рынке", - добавил он.

По его словам, дизельным топливом можно заправиться чаще на АЗС, чем бензином. "Бензином А-95 также можно заправиться, но количество АЗС, которые его предлагают, меньше", - добавил он.

"Что касается газа, по пропан-бутану у нас ситуация самая лучшая", - добавил он, отметив, что цена на него значительно упала, из-за того, что рынок перенасытился за счет импорта и собственного производства.

Цены на топливо

Как рассказал Билявский, в среднем по Украине с начала июля цены на дизельное топливо на АЗС упали на 2% до 55,35 гривен за литр, автогаз подешевел на 32% до 29,40 гривен, цены на бензин А-95 не изменились - около 50,50 гривен.

Отметим, НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне. НБУ с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар. Курс прежнему является фиксированным.

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Цены на бензин
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