Что будет с ценами на бензин, дизель и автогаз: прогноз на август

Избыток предложения в Украине будет способствовать тому, что стоимость дизельного топлива в августе будет стабильной, а автогаз может еще подешеветь. Цена бензина на АЗС будет расти умеренно.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.

Как отметил Билявский, средние цены на бензин по Украине могут вернуться до уровня 20 июня, когда бензин А-95 стоил 50,85 гривен за литр, а премиальные сорта этой марки продавались по 52 гривны.

По его прогнозу, дизельное топливо, скорее всего, останется на уровне 55 гривен за литр.

"Что касается автогаза, его стоимость в августе еще уменьшится в цене на 50 копеек за литр в среднем по Украине", - сказал Билявский. Таким образом, автогаз будет стоить около 29 гривен за литр.