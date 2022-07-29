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Что будет с ценами на бензин, дизель и автогаз: прогноз на август

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Украина, Пятница 29 июля 2022 10:33
Что будет с ценами на бензин, дизель и автогаз: прогноз на август Фото: цены на бензин, дизель и автогаз не будут расти в августе 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Избыток предложения в Украине будет способствовать тому, что стоимость дизельного топлива в августе будет стабильной, а автогаз может еще подешеветь. Цена бензина на АЗС будет расти умеренно.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.

Как отметил Билявский, средние цены на бензин по Украине могут вернуться до уровня 20 июня, когда бензин А-95 стоил 50,85 гривен за литр, а премиальные сорта этой марки продавались по 52 гривны.

По его прогнозу, дизельное топливо, скорее всего, останется на уровне 55 гривен за литр.

"Что касается автогаза, его стоимость в августе еще уменьшится в цене на 50 копеек за литр в среднем по Украине", - сказал Билявский. Таким образом, автогаз будет стоить около 29 гривен за литр.

Как сообщало РБК-Украина, дефицита горючего в Украине в ближайшие месяцы не ожидается. В то же время осенью возможны ограничения по отпуску бензина на АЗС.

Напомним, по состоянию на конец июля на розничном рынке Украины наблюдается небольшой избыток предложения бензина и автогаза.

По состоянию на 27 июля средние розничные цены на бензин А-95 составляли 50,49 гривен за литр, на дизельное топливо - 55,46 гривен за литр, на автогаз - 29,44 гривен за литр.

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Цены на бензин
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