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Що буде з цінами на бензин, дизель та автогаз: прогноз на серпень

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Україна, П'ятниця 29 липня 2022 10:33
Що буде з цінами на бензин, дизель та автогаз: прогноз на серпень Фото: ціни на бензин, дизель та автогаз не зростатимуть в серпні 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Надлишок пропозиції в Україні сприятиме тому, що вартість дизельного палива у серпні буде стабільною, а автогаз може ще подешевшати. Ціна бензину на АЗС зростатиме помірно.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

Як зазначив Білявський, середні ціни на бензин по Україні можуть повернутися до рівня 20 червня, коли бензин А-95 коштував 50,85 гривень за літр, а преміальні сорти цієї марки продавалися по 52 гривні.

За його прогнозом, дизельне пальне, скоріше за все, залишиться на рівні 55 гривень за літр.

"Що стосується автогазу, його вартість в серпні ще зменшиться в ціні на 50 копійок за літр в середньому по Україні", - сказав Білявський. Таким чином, автогаз коштуватиме близько 29 гривень за літр.

Як повідомляло РБК-Україна, дефіциту пального в Україні у найближчі місяці не очікується. Водночас восени можливі обмеження щодо відпуску бензину на АЗС.

Нагадаємо, станом на кінець липня на роздрібному ринку Україні спостерігається невеликий надлишок пропозиції бензину та автогазу.

Станом на 27 липня середні роздрібні ціни на бензин А-95 становили 50,49 гривень за літр, на дизельне паливо - 55,46 гривень за літр, на автогаз - 29,44 гривень за літр.

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