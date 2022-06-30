Будет ли Одесская область открывать пляжи: ответ ГСЧС

По словам пресс-секретаря ГСЧС Одесской области Марины Мартыненко, сейчас есть много взрывоопасных предметов, которые могут приплыть к берегу.

"Сейчас очень много взрывоопасных предметов, которые могут приплыть к нам на берег, так же есть опасность угрозы с моря и для того, чтобы обезопасить людей - пляжи открываться не будут", - заявила Мартыненко.

Отмечается, что в Одесской области нет ни одного официального пляжа, дно и вода которого были бы проверены на наличие опасностей.

"Все пруды, реки и лиманы - ни один не проверен, каждый водоем пока опасен. Просто прийти туда отдыхать не запрещено, ГСЧС этого не запрещает, но заходить в воду уже опасно”, - добавила Мартыненко.