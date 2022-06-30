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Будет ли Одесская область открывать пляжи: ответ ГСЧС

Фото: будет ли открывать Одесская область пляжи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области не планируют открывать пляжи. Все из-за большого количества взрывоопасных предметов и угрозы с моря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По словам пресс-секретаря ГСЧС Одесской области Марины Мартыненко, сейчас есть много взрывоопасных предметов, которые могут приплыть к берегу.

"Сейчас очень много взрывоопасных предметов, которые могут приплыть к нам на берег, так же есть опасность угрозы с моря и для того, чтобы обезопасить людей - пляжи открываться не будут", - заявила Мартыненко.

Отмечается, что в Одесской области нет ни одного официального пляжа, дно и вода которого были бы проверены на наличие опасностей.

"Все пруды, реки и лиманы - ни один не проверен, каждый водоем пока опасен. Просто прийти туда отдыхать не запрещено, ГСЧС этого не запрещает, но заходить в воду уже опасно”, - добавила Мартыненко.

Напомним, РБК-Украина писало все адреса мест отдыха в Украине, где можно поплавать и позагорать.

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