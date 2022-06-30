RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи відкриватиме Одеська область пляжі: відповідь ДСНС

Фото: чи відкриватиме Одеська область пляжі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області не планують відкривати пляжі. Усе через велику кількість вибухонебезпечних предметів та загрозу з моря.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами речниці ДСНС Одеської області Марини Мартиненко, наразі є багато вибухонебезпечних предметів, які можуть приплисти до берега.

"Зараз дуже багато вибухонебезпечних предметів, які можуть приплести до нас на берег, так само є небезпека загрози з моря і для того, щоб убезпечити людей - пляжі відкриватися не будуть", - заявила Мартиненко.

Зазначається, що в Одеській області немає жодного офіційного пляжу, дно та вода якого були б перевірені на наявність небезпек.

"Всі ставки, річки та лимани - жоден не перевірений, кожна водойма наразі є небезпечною. Просто прийти туди відпочивати не заборонено, ДСНС цього не забороняє, але заходити у воду вже є небезпечно”, - додала Мартиненко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало усі адреси місць відпочинку в Україні, де можна поплавати й позагорати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаОдеса