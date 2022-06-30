ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Будет ли Одесская область открывать пляжи: ответ ГСЧС

Новина українською →
Четверг 30 июня 2022 12:38
Будет ли Одесская область открывать пляжи: ответ ГСЧС Фото: будет ли открывать Одесская область пляжи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области не планируют открывать пляжи. Все из-за большого количества взрывоопасных предметов и угрозы с моря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По словам пресс-секретаря ГСЧС Одесской области Марины Мартыненко, сейчас есть много взрывоопасных предметов, которые могут приплыть к берегу.

"Сейчас очень много взрывоопасных предметов, которые могут приплыть к нам на берег, так же есть опасность угрозы с моря и для того, чтобы обезопасить людей - пляжи открываться не будут", - заявила Мартыненко.

Отмечается, что в Одесской области нет ни одного официального пляжа, дно и вода которого были бы проверены на наличие опасностей.

"Все пруды, реки и лиманы - ни один не проверен, каждый водоем пока опасен. Просто прийти туда отдыхать не запрещено, ГСЧС этого не запрещает, но заходить в воду уже опасно”, - добавила Мартыненко.

Напомним, РБК-Украина писало все адреса мест отдыха в Украине, где можно поплавать и позагорать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Одесса
NEWS
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией