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Чи відкриватиме Одеська область пляжі: відповідь ДСНС

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Четвер 30 червня 2022 12:38
Чи відкриватиме Одеська область пляжі: відповідь ДСНС Фото: чи відкриватиме Одеська область пляжі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області не планують відкривати пляжі. Усе через велику кількість вибухонебезпечних предметів та загрозу з моря.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами речниці ДСНС Одеської області Марини Мартиненко, наразі є багато вибухонебезпечних предметів, які можуть приплисти до берега.

"Зараз дуже багато вибухонебезпечних предметів, які можуть приплести до нас на берег, так само є небезпека загрози з моря і для того, щоб убезпечити людей - пляжі відкриватися не будуть", - заявила Мартиненко.

Зазначається, що в Одеській області немає жодного офіційного пляжу, дно та вода якого були б перевірені на наявність небезпек.

"Всі ставки, річки та лимани - жоден не перевірений, кожна водойма наразі є небезпечною. Просто прийти туди відпочивати не заборонено, ДСНС цього не забороняє, але заходити у воду вже є небезпечно”, - додала Мартиненко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало усі адреси місць відпочинку в Україні, де можна поплавати й позагорати.

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