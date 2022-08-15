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Будет носить не только цветочки. Раскрыты возможности будущего робота от компании Маска

Фото: Раскрыты возможности будущего робота от компании Маска (tesla.com/ai)
Автор: Сергей Пышкин

В будущем работы компании Tesla смогут обслуживать миллионы домохозяйств. Tesla Bot будет приближен по росту, весу и возможностям к взрослому человеку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Teslarati.

"Tesla Bot по росту и весу приближается к параметрам взрослого человека. Он сможет носить тяжелые предметы, быстро шагать, а экран на его лице является интерактивным для общения с людьми", - заявил Илон Маск.

Как отметил предприниматель, внешний вид робота будет похожим на человеческий, поскольку наше общество основано на взаимодействии с двумя руками и десятью пальцами.

"Итак, если мы хотим, чтобы робот адаптировался к окружающей среде и мог делать то, что делают люди, он должен быть примерно такого же размера, формы и возможностей, что и человек", - добавил предприниматель.

Фото: Tesla Bot (скриншот)

По словам Маска, ранее компания планировала строить роботов, чтобы заменить людей в выполнении опасных задач, однако в будущем Tesla Bot будет способен обслуживать миллионы домохозяйств.

"Однако их работа в будущем будет заключаться в обслуживании миллионов домохозяйств, например готовить еду, косить газоны и ухаживать за пожилыми людьми", - заявил Маск.

Вероятно первого робота-гуманоида Tesla презентует уже в следующем месяце во время AI Day 2.

Заметим, что Маск решил раскрыть подробности о Tesla Bot после того, как Xiaomi презентовала рабочий прототип собственного робота-гуманоида CyberOne. Во время презентации робот вышел к сцене и подарил генеральному директору Xiaomi Лэй Цзюню цветок.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Tesla заявила о намерении построить собственного робота-гуманоида еще в августе 2021 года. Еще ранее Маск заявил, что роботы в будущем смогут стать уникальными личностями.

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Илон Маск