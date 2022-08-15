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Носитиме не тільки квіточки. Розкрито можливості майбутнього робота від компанії Маска

Фото: розкрито можливості майбутнього робота від компанії Маска (tesla.com/ai)
Автор: Сергій Пишкін

В майбутньому роботи компанії Tesla зможуть обслуговувати мільйони домогосподарств. Tesla Bot буде наближений за зростом, вагою й можливостями до дорослої людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Teslarati.

"Tesla Bot за зростом і вагою наближається до параметрів дорослої людини. Він зможе носити важкі предмети, швидко крокувати, а екран на його обличчі є інтерактивним для спілкування з людьми", - заявив Ілон Маск.

Як відзначив підприємець, зовнішній вигляд робота буде схожим на людський, оскільки наше суспільство засноване на взаємодії з двома руками і десятьма пальцями.

"Отже, якщо ми хочемо, щоб робот адаптувався до навколишнього середовища і міг робити те, що роблять люди, він має бути приблизно такого ж розміру, форми та можливостей, що й людина", - додав підприємець.

Фото: Tesla Bot (скріншот)

За словами Маска, раніше компанія планувала будувати роботів, аби замінити людей у виконанні небезпечних завдань, однак в майбутньому Tesla Bot буде здатний обслуговувати мільйони домогосподарств.

"Проте їхня робота в майбутньому полягатиме в обслуговуванні мільйонів домогосподарств, наприклад готувати їжу, косити газони та доглядати за людьми похилого віку", - заявив Маск.

Ймовірно першого робота-гуманоїда Tesla презентує вже наступного місяця під час AI Day 2.

Зауважимо, що Маск вирішив розкрити подробиці щодо Tesla Bot після того, як Xiaomi презентувала робочий прототип власного робота-гуманоїда CyberOne. Під час презентації робот вийшов до сцени й подарував генеральному директору Xiaomi Лей Цзюню квітку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Tesla заявила про намір побудувати власного робота-гуманоїда ще в серпні 2021 року. Ще раніше Маск заявив, що роботи в майбутньому зможуть стати унікальними особистостями.

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Илон Маск