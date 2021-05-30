Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на ближайшую неделю

В течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

"Стабильному курсу гривны во многом помогает продажа валюты населением. Чистая продажа иностранной валюты со стороны населения Украины с начала года превысила 1,1 млрд долларов. При этом объем чистой покупки иностранной валюты Нацбанком с начала года остается на отметке 220,5 млн долларов", - сказал он.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,04-0,2%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,47 до 27,53 грн (+0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,42/27,44 до 27,49/27,51 (+0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,39/27,57 до 27,40/27,58 (+0,04%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.