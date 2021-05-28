НБУ отказывается от интервенций на межбанковском валютном рынке второй месяц подряд

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 24-28 мая 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ .

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 290,5 млн долларов и продал 70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 220,5 млн долларов.

Напомним, в декабре 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 50,5 млн долларов. При этом он не продавал на межбанке валюту.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) разработал новую институциональную стратегию НБУ до 2025 года. Это дорожная карта для активизации поддержания макростабильности и экономического роста в стране.