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Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз на найближчий тиждень

Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Стабільному курсу гривні багато в чому допомагає продаж валюти населенням. Чистий продаж іноземної валюти з боку населення України з початку року перевищив 1,1 млрд доларів. При цьому обсяг чистої купівлі іноземної валюти Нацбанком з початку року залишається на позначці 220,5 млн доларів", - сказав він.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,04-0,2%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 27,47 до 27,53 грн (+0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,42/27,44 до 27,49/27,51 (+0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,39/27,57 до 27,40 / 27,58 (+0,04%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 24-28 травня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів. Таким чином, НБУ відмовляється від валютних інтервенцій восьмий тиждень поспіль.

Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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