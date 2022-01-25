Что будет с кредитами и депозитами в начале 2022 года: прогноз банкиров

Спрос на кредиты домохозяйствам в Украине растет шесть кварталов подряд. Повышению спроса на ипотеку способствовали более низкие процентные ставки, а спрос на потребительские кредиты подогревают улучшение потребительских настроений и большие расходы домохозяйств на товары длительного потребления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Опрос об условиях кредитования" Национального банка Украины (НБУ) за I квартал 2022 года.
Опрос зафиксировал оптимистичные настроения банков относительно ключевых показателей кредитования в 2022 году: 79% респондентов ожидают роста объема корпоративного портфеля, а 92% - объема займов домохозяйствам. Банки прогнозируют, что качество кредитного портфеля улучшится, в частности у крупных банков повысится качество кредитов домохозяйствам.
"Текущее опрос зафиксировал рекордное повышение спроса на корпоративные кредиты за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении.
Финучреждения планируют наращивать объемы фондирования: 63% респондентов ожидают увеличения объемов средств домохозяйств и 71% - предприятий. Однако отдельные крупные банки прогнозируют уменьшение объемов обязательств корпораций.
Напомним, в декабре 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых. По сравнению с концом 2020 года ставки снизились на 3,2 п. п.
Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков в декабре 2021 года в национальной валюте составляли 32,0% годовых. По сравнению с концом 2020 года ставки снизились на 3,9 п. п.