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Банки за 2021 год снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

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Украина, Пятница 14 января 2022 10:37
Банки за 2021 год снизили ставки для населения: сколько стоит кредит Фото: банки готовы кредитовать население под 32% годовых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2021 года в национальной валюте составляли 32,0% годовых. По сравнению с концом 2020 года ставки снизились на 3,9 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,9 п.п. до 5,3% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за 2021 год снизились с 10,3% до 10,0% годовых, по валютным упали с 5,0% до 3,3% годовых.

Банки за 2021 год снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

Кредитный портфель банков за 2021 год вырос на 10,0% до 1 044 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 21,2% до 242 млрд гривен, предприятий вырос на 5,1% до 775 млрд гривен.

Банки за 2021 год снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

Напомним, НБУ ужесточил требования к банкам, выдающим потребительские кредиты украинцам. С 1 января 2022 года вводится повышение весов риска для необеспеченных потребительских кредитов физическим лицам со 125% до 150%. Теперь на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1,5 грн регулятивного капитала. Таким образом, увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом.

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