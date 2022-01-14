ru ua
Пт, 14 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ставки за год упали на треть: под какой процент можно разместить депозит

Новина українською →
Украина, Пятница 14 января 2022 13:54
Ставки за год упали на треть: под какой процент можно разместить депозит Фото: банки готовы принимать депозиты под 7% годовых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых. По сравнению с концом 2020 года ставки снизились на 3,2 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в декабре 2021 года упали на 1,0 п.п. до 0,6% годовых.

В декабре 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий составили 4,7%, что на 0,7% меньше, чем год назад. По валютным депозитам ставки упали с 1,5% до 1,4 годовых.

Ставки за год упали на треть: под какой процент можно разместить депозит

Депозитный портфель банков за 2021 год вырос на 11,4% до 1 502 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 6,8% до 721 млрд гривен, предприятий вырос на 17,1% до 769 млрд гривен

Ставки за год упали на треть: под какой процент можно разместить депозит

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков в декабре 2021 года в национальной валюте составляли 32,0% годовых. По сравнению с концом 2020 года ставки снизились на 3,9 п.п.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины банки
NEWS
Украинцам могут заблокировать банковские карты: в чем причина
Украинцам могут заблокировать банковские карты: в чем причина
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины