Що буде з кредитами та депозитами на початку 2022 року: прогноз банкірів

Попит на кредити домогосподарствам в Україні зростає шість кварталів поспіль. Підвищенню попиту на іпотеку сприяли нижчі відсоткові ставки, а попит на споживчі кредити підігрівають поліпшення споживчих настроїв та більші витрати домогосподарств на товари тривалого вжитку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Опитування про умови кредитування" Національного банку України (НБУ) за I квартал 2022 року.
Опитування зафіксувало оптимістичні настрої банків стосовно ключових показників кредитування у 2022 році: 79% респондентів очікують зростання обсягу корпоративного портфеля, а 92% - обсягу позик домогосподарствам. Банки прогнозують, що якість кредитного портфеля поліпшиться, зокрема у великих банків підвищиться якість кредитів домогосподарствам.
"Поточне опитування зафіксувало рекордне підвищення попиту на корпоративні кредити за всю історію спостережень", - йдеться в повідомленні.
Фінустанови планують нарощувати обсяги фондування: 63% респондентів очікують збільшення обсягів коштів домогосподарств та 71% - підприємств. Проте окремі великі банки прогнозують зменшення обсягів зобов’язань корпорацій.
Нагадаємо, у грудні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,2% річних. У порівнянні з кінцем 2020 року ставки знизилися на 3,2 в. п.
Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків у грудні 2021 року в національній валюті становили 32,0% річних. У порівнянні з кінцем 2020 року ставки знизилися на 3,9 в.п.