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Что будет с долларом после повышения официального курса НБУ на 25%: прогноз аналитика

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Украина, Пятница 22 июля 2022 11:55
Что будет с долларом после повышения официального курса НБУ на 25%: прогноз аналитика Фото: курс доллара должен стабилизироваться в ближайшие недели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

После решения НБУ поднять официальный курс на 25% до 36,57 гривен за доллар рыночный курс должен стабилизироваться. Для этого понадобится несколько недель.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

"Теперь, когда курс приведен в соответствие с рыночными реалиями, можно ожидать сбалансирования валютного рынка, ведь многие экспортеров, которые в последние месяцы придерживали доллары, не желая их менять по смехотворному курсу, придут на рынок с продажей заработанной валюты", - сказал он.

По его словам, "если все убедятся, что валютный рынок сбалансирован, для чего потребуется несколько недель, и что он будет держаться на таком уровне достаточно долго, то не исключено, что восстановится спрос на ОВГЗ среди иностранцев".

Паращий отметил, что Минфин для этого уже сделал важный шаг, подняв ставки по годовым ОВГЗ с 11% до 14%. Восстановление спроса на бумаги среди нерезидентов, как считает собеседник, позволит Нацбанку возобновить наращивание золотовалютных резервов, а правительству привлекать деньги на открытом рынке.

В то же время аналитик считает решение девальвировать гривну лишь через 5 месяцев после заморозки запоздалым, поскольку для поддержания "неадекватного реалиям" официального курса (29,25 гривен/доллар при рыночном 36-37 гривен/доллар) было потрачено почти 12 млрд долларов из резервов.

Напомним, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар.

В обменных пунктах Украины 21 июля 2022 года курс доллара в продаже вырос примерно на 1,5 гривны до 38,35 гривен. Некоторые обменники в Киеве продают доллар по 40 гривен.

В то же время в НБУ заявили, что не видят никаких причин для паники в связи с повышением официального курса.

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