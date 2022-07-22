Що буде з доларом після підвищення офіційного курсу НБУ на 25%: прогноз аналітика
Після рішення НБУ підняти офіційний курс на 25% до 36,57 гривень за долар ринковий курс повинен стабілізуватися. Для цього знадобиться декілька тижнів.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.
"Тепер, коли курс приведений у відповідність з ринковими реаліями, можна очікувати збалансування валютного ринку, адже багато експортерів, які в останні місяці притримували долари, не бажаючи їх міняти за сміховинним курсом, прийдуть на ринок з продажем заробленої валюти", - сказав він.
За його словами, "якщо всі переконаються, що валютний ринок збалансований, для чого буде потрібно кілька тижнів, і що він буде триматися на такому рівні досить довго, то не виключено, що відновиться попит на ОВДП серед іноземців".
Паращій зазначив, що Мінфін для цього вже зробив важливий крок, піднявши ставки за річними ОВДП з 11% до 14%. Відновлення попиту на папери серед нерезидентів, як вважає співрозмовник, дозволить Нацбанку відновити нарощування золотовалютних резервів, а уряду залучати гроші на відкритому ринку.
Водночас аналітик вважає рішення девальвувати гривню лише через 5 місяців після заморозки запізнілим, оскільки для підтримки "неадекватного реаліям" офіційного курсу (29,25 гривень/долар при ринковому 36-37 гривень/долар) було витрачено майже 12 млрд доларів з резервів.
Нагадаємо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/долар.
В обмінних пунктах України 21 липня 2022 року курс долара у продажу виріс приблизно на 1,5 гривні до 38,35 гривень. Деякі обмінники в Києві продають долар по 40 гривень.
У той же час в НБУ заявили, що не бачать жодних причин для паніки через підвищення офіційного курсу.