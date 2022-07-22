ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що буде з доларом після підвищення офіційного курсу НБУ на 25%: прогноз аналітика

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 22 липня 2022 11:55
Що буде з доларом після підвищення офіційного курсу НБУ на 25%: прогноз аналітика Фото: курс долара повинен стабілізуватися в найближчі тижні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Після рішення НБУ підняти офіційний курс на 25% до 36,57 гривень за долар ринковий курс повинен стабілізуватися. Для цього знадобиться декілька тижнів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

"Тепер, коли курс приведений у відповідність з ринковими реаліями, можна очікувати збалансування валютного ринку, адже багато експортерів, які в останні місяці притримували долари, не бажаючи їх міняти за сміховинним курсом, прийдуть на ринок з продажем заробленої валюти", - сказав він.

За його словами, "якщо всі переконаються, що валютний ринок збалансований, для чого буде потрібно кілька тижнів, і що він буде триматися на такому рівні досить довго, то не виключено, що відновиться попит на ОВДП серед іноземців".

Паращій зазначив, що Мінфін для цього вже зробив важливий крок, піднявши ставки за річними ОВДП з 11% до 14%. Відновлення попиту на папери серед нерезидентів, як вважає співрозмовник, дозволить Нацбанку відновити нарощування золотовалютних резервів, а уряду залучати гроші на відкритому ринку.

Водночас аналітик вважає рішення девальвувати гривню лише через 5 місяців після заморозки запізнілим, оскільки для підтримки "неадекватного реаліям" офіційного курсу (29,25 гривень/долар при ринковому 36-37 гривень/долар) було витрачено майже 12 млрд доларів з резервів.

Нагадаємо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/долар.

В обмінних пунктах України 21 липня 2022 року курс долара у продажу виріс приблизно на 1,5 гривні до 38,35 гривень. Деякі обмінники в Києві продають долар по 40 гривень.

У той же час в НБУ заявили, що не бачать жодних причин для паніки через підвищення офіційного курсу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років