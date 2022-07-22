Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет

Курс гривны к доллару за день упал сразу на 25%. Нацбанк вчера девальвировал украинскую валюту до 36,57 гривен/доллар и сохранил учетную ставку на уровне 25%. Это довольно сильный и смелый шаг, но и сигнал, что в ближайшее время существенных улучшений в экономике ждать не стоит. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Экономическая ситуация Украины, несмотря на войну, контролируемая. И ее состояние даже несколько улучшилось по сравнению с первыми месяцами активизации боевых действий со стороны России. Именно так считают в Национальном банке Украины.

Но риски, связанные с войной и ее последствиями, остаются довольно высокими. Прогнозы НБУ пока весьма сдержанные и не позволяют существенно ослабить монетарную политику. Впрочем, некоторые корректировки ранее принятых решений уже можно делать.

Гривня резко подешевела

С 21 июля Нацбанк повысил официальный курс гривны к доллару на 25% - до 36,57 гривен/доллар. Регулятор это объясняет "изменением фундаментальных характеристик экономики" Украины во время войны и укреплением доллара к другим валютам. И действительно, стоимость доллара к середине июля практически сравнялась с евро. Повышение официального курса, отметили в Нацбанке, позволит увеличить гривневый доход экспортеров и поступления в бюджет.

Кстати, девальвируя гривну, регулятор учел и перспективу возобновления экспорта зерна из Украины. Продавая по более высокому курсу валюту, аграрии смогут получить больше средств на проведение осенних полевых работ.

Нацбанк при этом решил сохранить учетную ставку на уровне 25%. Согласно базовому сценарию, такой размер ставки может остаться до второго квартала 2024 года. Однако, как отметил заместитель главы правления НБУ Сергей Николайчук, "прогноз – не обязательство", уровень неопределенности достаточно высокий и ситуация может измениться.

"В случае реализации рисков Национальный банк может повысить учетную ставку и ставки по своим монетарным операциям сверх текущих уровней для сохранения стабильности денежно-кредитной сферы и управляемости инфляционными процессами", - говорится в комментарии регулятора. В недавнем интервью РБУ-Украина советник президента Олег Устенко высказал мнение, что ставку можно будет поднять уже через месяц-полтора, если инфляция не снизится до 15%.

Руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук считает, что сохранение ставки на прежнем уровне – решение ожидаемое, но прогноз ее сохранения до 2024 года слишком пессимистичен.

"Если ситуация на фронте будет меняться в пользу Украины, то доходность гривневых активов, вероятно, стоит снижать раньше. Однако, конечно, риски более негативного развития событий высоки. На самом деле нельзя полностью исключать дальнейшего роста учетного ставки", - заявил он в комментарии РБК-Украина.

Сохранение ограничений валютного курса в НБУ объясняют необходимостью и в дальнейшем контролировать инфляцию, риски которой существенно не снижаются. "По оценкам НБУ, возврат к плавающему курсу, к сожалению, преждевременный", - заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Он допустил, что после изменения официального курса колебания на валютном рынке могут быть, но несущественные. "Не исключено что колебания будут продолжаться, но оснований для паники нет… Если будет нужно, мы готовы применять дополнительные меры для снижения курсовых колебаний и защиты международных резервов", - заявил он.

Решение девальвировать гривну лишь через 5 месяцев после заморозки курса глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает запоздалым, поскольку для поддержки "неадекватного реалиям" официального курса (29,25 гривен/доллар при рыночном 36-37 гривен/доллар) было потрачено почти 12 млрд долларов из резервов.

"Теперь, когда курс приведен в соответствие с рыночными реалиями, можно ожидать сбалансирования валютного рынка, ведь многие экспортеры, которые в последние месяцы придерживали доллары, не желая их менять по уморительному курсу, придут на рынок с продажей заработанной валюты. Более того, если все убедятся, что валютный рынок сбалансирован, для чего потребуется несколько недель, и что он будет держаться на таком уровне достаточно долго, то не исключено, что возобновится спрос на ОВГЗ среди иностранцев", - отметил эксперт.

Паращий считает, что Минфин для этого уже сделал важный шаг, подняв ставки по годовым ОВГЗ с 11% до 14%. Возобновление спроса на бумаги среди нерезидентов, как полагает собеседник, позволит Нацбанку возобновить наращивание золотовалютных резервов, а правительству привлекать деньги на открытом рынке.

Монетарная политика жесткая, а инфляция высокая

По прогнозу Нацбанка, инфляция по итогу года может превысить 30%, поэтому регулятор продолжит применять жесткую монетарную политику. На фоне таких инфляционных ожиданий, считает аналитик "Альфа-Банка Украина" Алексей Блинов, уровень процентной ставки в 25% становится все более нормальным для восприятия экономическими субъектами.

Повышение курса до 36,57 гривен/доллар, по словам заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, добавит к инфляции лишь 2-3%. Это он объяснил тем, что бизнес в ожидании девальвации уже заложил в цены товаров коммерческий курс. Не сильно скажется девальвация и на ценах на топливо – повышение может быть на 0,6-0,8%, отметил Николайчук.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн предположил, что цены могут вообще не измениться. "Текущие цены на заправках могут удержаться без повышения. Этому будет способствовать и снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которое наблюдается в июле", - считает эксперт.

Инфляция может пойти вниз со следующего года, ожидают в Нацбанке. По их прогнозу, в 2023 году рост цен сократится до 20,7%, в 2024 – до 9,8% и достигнет 5% в 2025 году. Однако это лишь при условии завершения войны. Сдерживать сокращение инфляции будут цены на энергоресурсы, которые вряд ли существенно снизятся. К тому же в перспективе дорогой газ потянет за собой повышение тарифов на услуги ЖКХ.

Экономика Украины по итогу года может сократиться на треть, ожидают в НБУ. Но если даже активная фаза боевых действий вскоре завершится, то темпы восстановления в 2023-2024 годах будут относительно небольшими. В регуляторе считают, что рост ВВП в следующие два года не превысит 5-6% из-за значительных потерь производственного и человеческого потенциала и рисков безопасности, которые все-таки будут оставаться.

Заявления представителей Нацбанка подтверждают, что быстрого оздоровления экономики ждать не стоит, соглашается Блинов. "Сигнал о намерении поддерживать учетную ставку 25% годовых в течение длительного времени прозвучал довольно сильно, и он отсекает весьма иррациональные ожидания возврата к прежнему порядку вещей, существовавшие среди многих участников рынка до сих пор. Вместе со слабым прогнозом роста ВВП в 2023-2024 годах НБУ послал весьма четкий сигнал: быстрого оздоровления экономики ждать не следует, нужно готовиться к затяжной стагфляции экономики", - полагает экономист.

Прогноз инфляции от Нацбанка, по мнению Александра Паращия, подтверждает неэффективность борьбы с ростом цен в нынешней ситуации повышением учетной ставки. "Это бесполезное дело, ведь прогноз инфляции значительно превышает уровень ставки, да и в Нацбанке ожидают, что инфляция сойдет на нет сама собой чуть позже. Таким образом, в НБУ фактически признали, что "погорячились" с "задиранием" ставки в прошлый раз (учетная ставка была повышена с 10% до 25% 2 июня – ред.)", - заявил Паращий в комментарии РБК-Украина.

При этом само заявление о том, что ставка будет не ниже 25% еще по крайней мере два года Паращий считает наиболее важным в коммуникации НБУ. "Это очень сильный месседж для банков – фактически призыв не бояться поднимать ставки по "длинным" срочным депозитам (на 18-24 месяца) до уровня 25%", - отметил он.

Сейчас самые "смелые" банки готовы предлагать на такой период ставки от 13% до 15%. "Много ума не нужно, чтобы поднять ставку для привлечения депозитов. А вот потом опускать (в случае если НБУ снизит ставку) – это всегда больно, потому что пойдет отток разочарованных вкладчиков", - заявил Паращий.

Из решений НБУ и заявления его руководства, а также из реакции на это экспертов, можно сделать взвод, что никаких существенных изменений в лучшую сторону в скором времени ожидать не стоит. Экономика будет оставаться в сложном положении и практически напрямую зависеть от ситуации на фронте и помощи международных партнеров.