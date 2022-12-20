Будемо робити очікуване й неочікуване, щоб у військових було все для перемоги, - Зеленський

Україна робитиме все можливе і неможливе, щоб захисники країни мали все необхідне для перемоги.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Ми будемо робити все можливе й неможливе, очікуване й неочікуване, щоб у наших героїв було все необхідне для перемог. Для тих результатів, яких очікують усі українці. Яких очікують усі наші міста й села на лінії фронту", - зазначив президент України.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут Донецької області – одну із найгарячіших точок на даний момент.

Також ми писали, що у вчорашньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті, згадавши і Бахмут. Він зазначив, що росіяни з травня намагаються захопити український Бахмут, але він не здається.

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