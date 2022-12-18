ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тримаємо Бахмут і зменшуємо потенціал окупантів: Зеленський про ситуацію на фронті

Новость на русском →
Київ, Неділя 18 грудня 2022 22:47
Тримаємо Бахмут і зменшуємо потенціал окупантів: Зеленський про ситуацію на фронті Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні під час Ставки верховного головнокомандувача розглянули питання оборони Бахмуту, а також "дуже детально" обговорили хід війни на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Президент наголосив, що нині "Бахмутський напрямок - ключовий". За його словами, не дивлячись, що окупанти роблять усе, щоб в Бахмуті "не залишилось жодної цілої стіни", українські військові тримають місто.

"Запорізька область, Херсонська, південь загалом - поступово зменшуємо потенціал окупантів. Мінус склади, мінус логістика російської армії", - додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 грудня, під час засідання Ставки верховного головнокомандувача, особливу увагу приділив ситуації у Білорусі.

Раніше ми писали, як під час відеозвернення Зеленський заявив, що "інвестиції" Росії у терор потрібно перекривати ще більшою допомогою Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України Бахмут
NEWS
Скільки треба часу? В ДТЕК назвали терміни відновлення генерації після обстрілів
Скільки треба часу? В ДТЕК назвали терміни відновлення генерації після обстрілів
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах