RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будем делать ожидаемое и неожидаемое, чтобы у военных было все для победы, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина будет делать все возможное и невозможное, чтобы у защитников страны было все необходимое для победы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Мы будем делать все возможное и невозможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы у наших героев было все необходимое для побед. Для результатов, которых ожидают все украинцы. Которых ожидают все наши города и села на линии фронта", - отметил президент Украины.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут Донецкой области – одну из самых горячих точек на данный момент.

Также мы писали, что во вчерашнем обращении президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте, упомянув и о Бахмуте. Он отметил, что россияне с мая пытаются захватить украинский Бахмут, но он не сдается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВладимир Зеленский