Будем делать ожидаемое и неожидаемое, чтобы у военных было все для победы, - Зеленский

Украина будет делать все возможное и невозможное, чтобы у защитников страны было все необходимое для победы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Мы будем делать все возможное и невозможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы у наших героев было все необходимое для побед. Для результатов, которых ожидают все украинцы. Которых ожидают все наши города и села на линии фронта", - отметил президент Украины.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут Донецкой области – одну из самых горячих точек на данный момент.

Также мы писали, что во вчерашнем обращении президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте, упомянув и о Бахмуте. Он отметил, что россияне с мая пытаются захватить украинский Бахмут, но он не сдается.

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